Швеция объявила о высылке пяти российских дипломатов

Власти Швеции приняли решение о высылке пяти российских дипломатов. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Тобиас Билльстрем.
По словам главы шведского внешнеполитического ведомства, деятельность россиян якобы была «несовместима с дипломатическим статусом».
«Их деятельность на нашей территории была несовместима с их дипломатическим статусом», — сказал министр в разговоре с прессой.
Ранее сообщалось, что шведские власти объявили персонами нон грата трех российских дипломатов. Решение было принято из-за того, что россияне якобы не работали в соответствии с Венской конвенцией.