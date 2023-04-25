Подоляка: ВСУ нечего противопоставить российским планирующим авиабомбам

Тактика ВС РФ по применению планирующих бомб полностью себя оправдала. Такие виды боеприпасов применяются сегодня для уничтожения опорных пунктов ВСУ в Бахмуте (Артемовске), Авдеевке и Угледаре. Об этом заявил журналист и военный блогер Юрий Подоляка.
По его словам, Киеву нечего противопоставить этому типу российского оружия, так ВСУ не имеют на вооружении зенитно-ракетные комплексы дальнего действия. Российские самолеты могут сбрасывать планирующие авиабомбы на расстоянии 40 километров до цели. При этом точность попадания управляемого боеприпаса составляет 10 метров, а неуправляемого — 30 метров.
«Это оружие проламывает укрепленные "опорники" противника, потому что даже на расстоянии 30 метров полуторатонная бомба наносит очень серьезный ошеломляющий эффект», — сказал Подоляка.
Ранее сообщалось, что операцию по освобождению Бамута ведут исключительно подразделения ЧВК «Вагнер». Преодолевая ожесточенное сопротивление ВСУ, «музыканты» ведут бои уже на западной окраине города.