Подоляка: ВСУ нечего противопоставить российским планирующим авиабомбам

По его словам, Киеву нечего противопоставить этому типу российского оружия, так ВСУ не имеют на вооружении зенитно-ракетные комплексы дальнего действия. Российские самолеты могут сбрасывать планирующие авиабомбы на расстоянии 40 километров до цели. При этом точность попадания управляемого боеприпаса составляет 10 метров, а неуправляемого — 30 метров.