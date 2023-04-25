Пользователи Twitter назвали решение Байдена об участии в выборах запоздалой шуткой

Президент США Джо Байден не имеет ни единого шанса одержать победу в выборах. Такое мнение выразили пользователи Twitter.
Недавно американский лидер официально объявил о решении участвовать в выборах главы государства в 2024 году. На опубликованном видео он выразил мнение, что пришло время отстаивать демократию.
Однако пользователи Twitter не оценили инициативу политика. Некоторые посчитали высказывание Байдена запоздалой шуткой.
«Это, должно быть, шутка. Нет ни единого шанса, что в 2024-м ты будешь в Белом доме. Все, что ты сделал, так это еще сильнее расколол нашу страну», – возмутился один из пользователей.
«Вы превратили нашу страну в дыру третьего мира. Самый ужасный президент в истории США», – добавил другой комментатор.
«Первое апреля было 24 дня назад!» – пришли в ярость юзеры.
Ранее решение Джо Байдена прокомментировала конгрессвумен Марджери Тэйлор-Грин. По ее словам, политик стал худшим президентом в истории страны. Она также призвала доказать, насколько коррумпирован американский лидер.