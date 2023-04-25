Петербуржцы не могут подойти к своим машинам из-за прорыва трубы с кипятком на Кузнецовской

Трубу с горячей водой прорвало на Кузнецовской улице в Петербурге. В кипятке оказались десять припаркованных машин, в результате чего водители не могут подойти к своим авто.
Коммунальная авария произошла у дома № 26, сообщили в пресс-службе «Теплосети Петербурга». Отмечается, что автомобили не получили значительных повреждений. Ущерб будет возмещен в полном объеме, если это будет необходимо, добавили в компании.
Специалисты предприятия отключили трубопровод и планируют заменить дефектный участок. На время ремонтных работ отопления не будет.
Подобные инциденты стали частым явлением после прихода к власти губернатора Александра Беглова. Коммунальная авария в Адмиралтейском районе ранее привела к подтоплению Рижского проспекта, в результате чего под асфальт провалился легковой автомобиль.