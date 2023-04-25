Хазин объяснил, чем обернется для Германии конфискация активов «Роснефти»

Власти ФРГ, разрешив распродать расположенные на территории страны активы российской компании «Роснефть», пошли по пути, который грозит катастрофой всему Западу.
Такое мнение в эфире радио «Говорит Москва» высказал политолог и экономист Михаил Хазин, комментируя решение бундестага узаконить поправки, позволяющие Германии реализовать активы «Роснефти» и, в частности, находящийся в городе Шведт нефтеперерабатывающий завод.
Формально причиной проблем с российским НПЗ в Шведте стали санкции против РФ, которые делают невозможными работу с предприятием и его обслуживание.
В этой ситуации немцы приняли решение запустить процедуру экспроприации завода.
Принятый бундестагом закон позволяет Берлину продать российскую долю НПЗ, не прибегая к ее нционализации. Однако, как предупреждает Михаил Хазин, политика Берлина в отношении российской собственности разрушает те основы, на которых держится западный мир, а значит грозит тяжелыми последствиями не только Германии, но и всему Западу.
«Когда начинаются какие-то сложные процессы, например, падает экономика, падает уровень жизни населения, какие-то экономические институты впадают в кризис. Ничего удивительного в этом нет. Но если происходит разрушение базовых институтов, это катастрофа. Разрушение системы собственности – это как раз базовая вещь. А заниматься, например, логистикой при отсутствии системы собственности – штука страшно сложная», – объяснил экономист.
Эту ситуацию, по его словам, можно объяснить на примере захода в порт какой-нибудь страны иностранного судна. На владельца корабля в этой стране могут подать в суд и выиграть дело, так что истец получит право завладеть судном и больше не выпустить его из порта. Но это решение суда и основанные на нем последующие действия не признают легитимными предыдущий владелец корабля и его страна. В итоге возникнет конфликт.
Между Россией и Западом, напоминает Хазин ситуация со взаимным непризнанием судебных решений набирает обороты с начала специальной военной операции на Украине.
И теперь решение Германии относительно собственности «Роснефти» повлечет за собой последствия не только в виде ответных мер России, но и в том, что многолетние западные правила владения собственностью и ее оформления оказались разрушены.
«Они приняли решение, что, если компания, в данном случае какой-то НПЗ, управляется государством, то оно имеет право продавать акции дочерних структур, а деньги тратить, куда хочется. На самом деле конфискация активов "Роснефти" означает полное разрушение легитимности. Кстати, делать это начали украинцы, когда стали конфисковывать западноевропейскую нефть, которая шла по трубам через Украину», – напомнил Хазин.
Все это, по словам эксперта, является типичной ситуацией, разрушающей всю базовую экономическую систему. И в итоге подобные действия приведут к катастрофе, уверен Хазин.