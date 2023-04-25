Хазин объяснил, чем обернется для Германии конфискация активов «Роснефти»

Эту ситуацию, по его словам, можно объяснить на примере захода в порт какой-нибудь страны иностранного судна. На владельца корабля в этой стране могут подать в суд и выиграть дело, так что истец получит право завладеть судном и больше не выпустить его из порта. Но это решение суда и основанные на нем последующие действия не признают легитимными предыдущий владелец корабля и его страна. В итоге возникнет конфликт.