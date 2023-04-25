«Боеприпасы для своих парней я не собираюсь менять даже на дружбу с Господом»: Пригожин прокомментировал слухи о возможном альянсе с Минобороны

Евгений Пригожин неоднократно заявлял о том, что «музыканты» испытывают «снарядный голод». На примере Бахмута он предлагал рассчитать, сколько снарядов в день нужно бойцам ЧВК «Вагнер» в ходе спецоперации на Украине.