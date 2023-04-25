«Боеприпасы для своих парней я не собираюсь менять даже на дружбу с Господом»: Пригожин прокомментировал слухи о возможном альянсе с Минобороны

Основатель ЧВК «Вагнер» опроверг предположение, что структуры Минобороны РФ и ЧВК «Вагнер» объединились с целью убедить президента России Владимира Путина прекратить наступательные операции на Украине. Ранее в своем докладе об этом написал Американский институт изучения войны.
Пригожин напомнил, что сегодня в медиапространство вбрасывается огромное количество недостоверной информации. Эту новость о предполагаемом альянсе со структурами минобороны он отнес к очередному фейку в Сети.
«Боеприпасы для своих парней я не собираюсь менять даже на дружбу с Господом богом»— приводит слова Пригожина его пресс-служба.
Евгений Пригожин неоднократно заявлял о том, что «музыканты» испытывают «снарядный голод». На примере Бахмута он предлагал рассчитать, сколько снарядов в день нужно бойцам ЧВК «Вагнер» в ходе спецоперации на Украине.