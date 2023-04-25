Эксперт Прохватилов назвал приоритетные цели российских «Цирконов» в европейских странах НАТО

Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов сообщил журналистам «Национальной Службы Новостей», что для ВС РФ разрабатываются сухопутные аналоги ракет «Циркон». Уникальное российское вооружение может приоритетным образом быть нацелено на Берлин, Лондон, Париж и Варшаву. Это произойдет при дислокации в Германии американских гиперзвуковых ракет Dark Eagle с ядерными боеголовками, причем без малейшего промедления, резюмировал аналитик.