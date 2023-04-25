Увольнение ведущего Такера Карлсона вызвало бурную реакцию у американцев. Пользователи Сети считают, что это связано с критикой президента США Джо Байдена.
Читатели Breitbart предположили, что Карлсона могли «вышвырнуть» с телеканала Fox News. Журналист часто критиковал американского лидера. Юзеры предположили, что Карлсона могли уволить из-за высказываний против Джо Байдена.
«Карлсона вышвырнули, потому что он разоблачал преступное семейство Байденов», — узнали причину комментаторы.
Аналогичную версию высказал и бывший лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп. Экс-глава государства положительно высказался о работе Карлсона. Информация об увольнении журналиста появилась в Сети 24 апреля. Как сообщили в прессе, решение было обоюдным. При этом о будущих планах Карлсона пока неизвестно.
Ранее стало известно, что Байден будет принимать участие в президентских выборах США в 2024 году. Он сделал официальное заявление 25 апреля. Одним из его конкурентов в очередной раз станет Дональд Трамп, который объявил о планах баллотироваться раньше Байдена.