Читатели Breitbart предположили, что Карлсона могли «вышвырнуть» с телеканала Fox News

Ранее стало известно, что Байден будет принимать участие в президентских выборах США в 2024 году. Он сделал официальное заявление 25 апреля. Одним из его конкурентов в очередной раз станет Дональд Трамп, который объявил о планах баллотироваться раньше Байдена.