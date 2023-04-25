Трамп обвинил Байдена в превращении США в «свалку» из-за мигрантов

Соединенные Штаты превратились в «свалку» из-за политики действующего американского лидера Джо Байдена в сфере миграции, заявил бывший президент страны Дональд Трамп.
По словам политика, под его руководством в США была самая охраняемая граница. При Байдене миллионы нелегалов начали проникать в американское общество. Многие из них приходят прямо из тюрем или психиатрических больниц.
«Мы как свалка. Наши города наводнены бездомными, наркоманами и жестокими преступниками», — говорится в заявлении Трампа на его сайте.
Ранее сообщалось, что Белый дом объявил о новых мерах по контролю за въездом мигрантов в Соединенные Штаты.