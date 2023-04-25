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Трамп обвинил Байдена в превращении США в «свалку» из-за мигрантов

Политика
Трамп обвинил Байдена в превращении США в «свалку» из-за мигрантов

Соединенные Штаты превратились в «свалку» из-за политики действующего американского лидера Джо Байдена в сфере миграции, заявил бывший президент страны Дональд Трамп.

По словам политика, под его руководством в США была самая охраняемая граница. При Байдене миллионы нелегалов начали проникать в американское общество. Многие из них приходят прямо из тюрем или психиатрических больниц.

«Мы как свалка. Наши города наводнены бездомными, наркоманами и жестокими преступниками», — говорится в заявлении Трампа на его сайте.

Ранее сообщалось, что Белый дом объявил о новых мерах по контролю за въездом мигрантов в Соединенные Штаты.

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