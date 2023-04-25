«Давно мертва». В РФ просят положить конец зерновой сделке из-за атак на Крым

Гутерреш выразил обеспокоенность «недавними препятствиями» в реализации Черноморской инициативы и передал через Лаврова письмо для президента РФ Владимира Путина — в нем он поделился предложениями по расширению и продлению зерновой сделки. Причем генсек ООН призвал к исполнению как самого соглашения, так и меморандума о содействии экспорту продовольствия и удобрений из РФ.