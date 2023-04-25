«Давно мертва». В РФ просят положить конец зерновой сделке из-за атак на Крым

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пункты базирования Черноморского флота и гражданскую инфраструктуру Крыма ставят под угрозу очередную пролонгацию зерновой сделки, заявили в Минобороны РФ. Последний раз Москва продлевала соглашение в марте 2023 года на 60 дней, его срок истекает 18 мая.
В Госдуме и Совете Федерации констатировали, что зерновая сделка уже «давно мертва», поэтому российской стороне остается либо открыто признать этот факт, либо «кардинально пересмотреть» свои обязательства по документу. Однако эксперты считают, что РФ все равно «проявит добрую волю» и продлит действие инициативы.
«Прогресс не сильно заметен»
Будущее зерновой сделки стало одной из центральных тем, которые генсек ООН Антониу Гутерреш и глава МИД РФ Сергей Лавров обсудили во время двусторонних переговоров 24 апреля. Накануне российский дипломат прибыл в штаб-квартиру всемирной организации в Нью-Йорке, чтобы принять участие в заседаниях Совета Безопасности (Москва с 1 апреля 2023 года на месяц стала председателем СБ ООН).
Гутерреш выразил обеспокоенность «недавними препятствиями» в реализации Черноморской инициативы и передал через Лаврова письмо для президента РФ Владимира Путина — в нем он поделился предложениями по расширению и продлению зерновой сделки. Причем генсек ООН призвал к исполнению как самого соглашения, так и меморандума о содействии экспорту продовольствия и удобрений из РФ.
«Вообще он должен был написать письмо [президенту США Джо] Байдену о выполнении условий России, которые были выдвинуты давным-давно», — не оценил дипломатических рвений Гутерреша политолог Марат Баширов.
Российский министр в свою очередь отметил, что идеи Гутерреша требуют изучения, но Москва пока не видит желания Запада по-настоящему выполнять условия сделки. О том, что Черноморская инициатива не может продолжаться без соблюдения требований РФ, заявил позднее и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Генеральный секретарь ООН рассказал о тех усилиях, которые он предпринимает, чтобы российскую часть этой сделки максимально продвинуть. Пока прогресс, прямо скажем, не очень сильно заметен», — посетовал Лавров после переговоров.
За продление зерновой сделки активно выступает и Турция. Глава МИД республики Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что поставки сельхозпродукции «важны для всего мира», поэтому в настоящее время Анкара работает над удовлетворением российских условий. По его словам, соглашение необходимо пролонгировать в следующем месяце, иначе в мире «настанет продовольственный кризис», как это было в период пандемии.
Песков в ответ парировал, что «выпадение с рынка» украинского и российского зерна не станет решающим фактором для начала мирового продовольственного кризиса, однако пока обстоятельства складываются явно не в пользу продления сделки.
«Пора положить конец»
Впрочем, украинская сторона, судя по всему, этого и добивается. Как сообщили ранее в Минобороны РФ, 23 марта и 24 апреля Киев предпринял попытку атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе и гражданские объекты в Крыму, нарушив тем самым гарантии о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях.
В апрельской диверсии, произошедшей около 3:30 ночи, участвовали три быстроходных «безэкипажных катера», которые, как и в первом случае, были запущены из акватории порта Одессы, определенного для вывоза зерна. Атаку удалось отразить силами противоподводно-диверсионного обеспечения на подходе к бухте Севастополя, добавили в ведомстве.
«Наш флот сейчас отражает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде. Все службы города находятся в готовности. Сохраняем спокойствие», — призвал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, добавив, что из-за взрывов повредились стекла в четырех жилых домах, но каких-либо разрушений зданий не произошло.
Между тем в Минобороны дали понять, что подобные «террористические акции» ставят под угрозу очередное продление зерновой сделки. При этом в Киеве отвергают свою причастность к произошедшим инцидентам и обвиняют Москву в стремлении дискредитировать страну, пишет агентство Reuters.
Однако эксперты не сомневаются в том, что ответственность за недавние нападения лежит именно на Украине: очевидно, что киевский режим использует гуманитарные коридоры в Черном море для прикрытия своих атак в сторону Крыма.
По этой причине депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал пересмотреть условия зерновой сделки в свете последних событий, либо же и вовсе ее расторгнуть, если Киев «сохранит свои агрессивные намерения в отношении полуострова».
«Этому пора положить конец, тем более что Украина продает зерно, а затем на вырученные средства закупает оружие, которым уничтожает мирных жителей», — цитирует его слова РИА Новости.
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас обратил внимание, что зерновая сделка уже «давно мертва», поскольку обязательства перед РФ демонстративно не выполняются. И открытое признание этого факта — лишь «вопрос времени».
Он указал, что в марте наша страна пролонгировала соглашение только из-за президентских выборов в Турции, намеченных на 14 мая.
«Остальные смыслы фальшивые, особенно с учетом ожидаемого "контрнаступления", террактов против россиян, фашистов в ВСУ, наемников со всего света на деньги НАТО. Так может уже хватит этих непонятных игр и нашим солдатам СВО и нашим гражданам? Эта двусмысленность и непонятность начинает разрушать нас изнутри», — пишет политолог.
В Telegram-канале «МИГ России» полагают, что российские власти все равно «проявят добрую волю» и продлят зерновую сделку после 18 мая. В «Образе будущего» и вовсе дают конкретные сроки, отмечая, что соглашение будет перезаключено в последней декаде мая, а его срок истечет 1 сентября.
«США и ЕС понимают только силу. "Жесты доброй воли" они считают слабостью и презирают, — заметил в свою очередь Колясников. — Это факт. Исходя из вышесказанного, крайне интересно, будем ли мы продлять это кидалово, пардон, зерновую сделку».
Ранее «Политика Сегодня» писала о том, что Польша и Венгрия запретили ввоз украинского продовольствия и его экспорт в страны ЕС через свою территорию. В Киеве такой шаг расценили как «нарушение ранее заключенных договоренностей».