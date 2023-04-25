Поплавская выступила против попыток обелить Урганта и Козловского

Актриса Яна Поплавская выступила против желания оправдать ведущего Ивана Урганта и актера Данилу Козловского. Она уверена, что «испугавшихся» артистов пытаются сейчас «обелить».
Поплавская заявила, что общественность вводят в заблуждение, когда говорят, что один «испугался», другой «не уезжал», третий «не так понял». Она уверена, что такие артисты бросили Россию, а когда поняли, что она продолжает жить, решили снова на ней заработать.
«И у этих деятелей находятся "оправдатели". Эти "адвокаты" говорят — "он же ничего плохого не сказал", "испугался". При этом закон един для всех», — написала Поплавская в своем Telegram-канале.
Актриса добавила, что таких людей не волнует судьба жителей Донбасса и не волнуют россияне, а интересует только финансовое благополучие. В конце своего поста актриса напомнила об уголовной ответственности за дискредитацию ВС РФ.