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Депутат Госдумы Кузнецов предложил Путину учредить День военного корреспондента

Общество
Депутат Госдумы Кузнецов предложил Путину учредить День военного корреспондента

Депутат Госдумы, член комитета палаты по обороне Дмитрий Кузнецов направил президенту России Владимиру Путину обращение с предложением объявить 25 апреля Днем военного корреспондента.

Политик также предложил изучить вопрос вручения премии за лучшую военную прозу и публицистику имени Владлена Татарского. Документ, подготовленный Дмитрием Кузнецовым, попал в распоряжение ТАСС.

По словам депутата, с такими предложениями к нему ранее обратились родственники и близкие скончавшегося в результате теракта военкора Владлена Татарского. Они полны решимости сохранить память о погибшем, подчеркнул Кузнецов.

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