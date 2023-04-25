Депутат Госдумы Кузнецов предложил Путину учредить День военного корреспондента

Депутат Госдумы, член комитета палаты по обороне Дмитрий Кузнецов направил президенту России Владимиру Путину обращение с предложением объявить 25 апреля Днем военного корреспондента.
Политик также предложил изучить вопрос вручения премии за лучшую военную прозу и публицистику имени Владлена Татарского. Документ, подготовленный Дмитрием Кузнецовым, попал в распоряжение ТАСС.
По словам депутата, с такими предложениями к нему ранее обратились родственники и близкие скончавшегося в результате теракта военкора Владлена Татарского. Они полны решимости сохранить память о погибшем, подчеркнул Кузнецов.