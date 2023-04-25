Российские артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы под Херсоном

Артиллерия ВС РФ уничтожила в районе населенных пунктов Камышаны и Садовое под Херсоном гаубицы «Мста-Б» и Д-30, из которых ВСУ обстреливали города на левом берегу Днепра.
В результате удара было ликвидировано девять украинских военных. Об этом РИА Новости рассказал источник знакомый с ситуацией.
«Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Камышаны уничтожена 152-миллиметровая гаубица 2А65 "Мста-Б" с боекомплектом», — заявил собеседник агентства.
Ранее представители Минобороны РФ сообщили, что российские военные за прошедшие сутки на Херсонском направлении уничтожили до 40 солдат ВСУ, бронемашину и одну артиллерийскую систему М777 американского производства.