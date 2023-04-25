Испугались ответных мер? ЕС и Япония отказались от полного запрета экспорта в РФ

Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что введение 11-го пакета санкций против России произойдет не раньше второй половины мая. По его словам, возможные ограничения находятся на этапе обсуждений, какими именно они будут — неизвестно. Представители ряда стран предлагают распространить санкционные меры на алмазы, ядерную отрасль и перевод торговли в режим «запрещено все, что не разрешено».