Испугались ответных мер? ЕС и Япония отказались от полного запрета экспорта в РФ

Отказ Европейского союза (ЕС) и Японии присоединиться к полному запрету экспорта в Россию говорит об исчерпании Западом возможностей для дальнейшего усиления санкций, считает ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Павел Захаров.
Накануне газета Financial Times сообщила, что страны ЕС и Токио не приняли предложения США к государствам G7 ограничить все поставки в Россию, назвав эту идею невозможной. По словам источников издания, Вашингтон выступил с такой инициативой на фоне «растущего недовольства» нынешней системой, которая «изобилует лазейками».
«С нашей точки зрения, это просто невыполнимо», — сказал один из чиновников, знакомых с переговорным процессом.
Собеседник «Политики Сегодня» счел предложение США невыгодным, поскольку, в отличие от Вашингтона, Евросоюз и Токио поставляют значительный объем товаров на российский рынок. При этом у западных стран практически не осталось ресурсов для ужесточения санкций на уровне госструктур, поэтому наблюдается переход на потребительский сектор и попытка ограничить интересы российских граждан, объяснил экономист.
«Возможно, это попытка вызвать какое-то недовольство в России для того, чтобы подорвать действующую власть, в какой-то степени ухудшить положение РФ на международной арене и внутри страны, а также в ходе украинского конфликта», — заметил Захаров.
Изначально об обсуждении представителями «Большой семерки» такого запрета сообщило агентство Bloomberg. Подразумевалось, что к реализации задумки присоединится ЕС, а сама мера не коснется лекарств или сельскохозяйственной продукции. Изучение этой темы подтвердили и источники в правительстве Японии.
В экспертном сообществе сочли подобные планы не более, чем неосуществимыми рассуждениями политиков, которые не разбираются в экономике. Тогда же выяснилось, что ЕС якобы «покончил» с антироссийскими санкциями. Помимо расхождений в планах, политологи усмотрели в возможном отказе от ограничений сигнал Запада в адрес России не сомневаться в последующем продлении зерновой сделки.
«Идея недоумков из G7 о тотальном запрете экспорта товаров в нашу страну по умолчанию прекрасна тем, что подразумевает и встречное прекращение импорта товаров из нашей страны по наиболее чувствительным для G7 категориям. В этом случае для них закончится зерновая сделка и многое другое, в чем они нуждаются. Мозгов у них вообще не осталось, судя по всему. В голове — лишь м'яке жовто-блакитне гівно», — написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram.
Позже замглавы Еврокомиссии Жозеп Боррель публично заявил, что Европа «не в той ситуации» для внедрения новых мер против Москвы. При этом он отметил, что обсуждения продолжаются, в частности по поводу возможных ограничений против «Росатома».
Впрочем, данный шаг грозит ЕС остановкой производства атомной энергии в некоторых странах объединения, поэтому экономист Захаров усомнился в том, что Брюссель решится на введение санкций против ядерной отрасли.
«Как мы видим, некоторые страны блокируют санкции в атомной отрасли, поскольку продолжается атомное сотрудничество между РФ и Венгрией, продолжаются поставки российского ядерного топлива в несколько стран Европы, поэтому пока такое решение не проходит и, на мой взгляд, вряд ли пройдет. <…> Это решение навредило бы больше самим странам Европы, чем России», — констатировал собеседник «ПС».
Подводя итог, Захаров не взялся связывать нынешний отказ ЕС и Японии от торгового эмбарго непосредственно с потенциальным продлением зерновой сделки. По его мнению, пролонгация договора в большей степени относится к украинскому конфликту, нежели к обсуждению санкций.
Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что введение 11-го пакета санкций против России произойдет не раньше второй половины мая. По его словам, возможные ограничения находятся на этапе обсуждений, какими именно они будут — неизвестно. Представители ряда стран предлагают распространить санкционные меры на алмазы, ядерную отрасль и перевод торговли в режим «запрещено все, что не разрешено».