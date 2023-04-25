Киев неприятно удивил Белград после того, как воздержался на голосовании по вопросу вступления Косово в Совет Европы. Об этом заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич.
Дипломат напомнил, что Киев требует у мировых стран поддержать территориальную целостность Украины. Однако само руководство страны поступило противоположным образом. В МИД Сербии обещали ответить взаимностью Киеву на позицию по членству Косово в Совете Европы.
«Я должен сказать, что внешняя политика базируется на взаимности, это, конечно, будет влиять на нашу позицию по территориальной целостности тех стран, которые голосуют против нашей территориальной целостности», — говорится в комментарии министра.
Сербия не раз подвергалась давлению Запада из-за антироссийских санкций. Европа и США потребовали у Белграда присоединения к ограничениям.