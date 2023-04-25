Президент США Джо Байден официально заявил об участии в выборах 2024 года

Президент США Джо Байден официально сообщил о своем намерении участвовать в выборах 2024 года. Об этом глава государства написал в Twitter-аккаунте.
Байден отметил, что у каждого поколения наступает момент, когда необходимо отстаивать демократию. Он верит, что сейчас пришло это время.
«Вот почему я баллотируюсь на переизбрание на пост президента Соединенных Штатов. Присоединяйтесь к нам», — написал Байден.
Ранее американские СМИ предполагали, что президент США объявит о своем участии в выборах именно 25 апреля. В этот день четыре года назад Байден заявил о намерении баллотироваться в президенты в 2020 году.