«Запад не понял, что натворил». Юрий Кот рассказал о надвигающейся мировой катастрофе

Российского ядерного потенциала хватит на то, чтобы уничтожить человечество несколько раз, а ведь и у других стран есть ядерные вооружения, и в случае начала Третьей мировой войны их рука тоже потянется к красной кнопке. И на этом все для нашего мира закончится, предостерегает политолог.