«Запад не понял, что натворил». Юрий Кот рассказал о надвигающейся мировой катастрофе

Американцы и англосаксы в целом развивают в ООН точно такую же деятельность, которая в свое время сгубила Лигу наций и привела ко Второй мировой войне. Если их не остановить, они могут подтолкнуть планету к мировой катастрофе, в которой не будет выживших.
Такое мнение в материале для издания «Журналистская правда» высказал политолог и писатель Юрий Кот, который прокомментировал ситуацию с отказом США выдать визы российским журналистам для работы в ООН.
«Совет Безопасности ООН уже давно перестал заниматься безопасностью, скорее, это очень опасный клуб американских интересов, который сегодня максимально подталкивает планету к Третьей Мировой войне в результате полного разрушения системы международных взаимоотношений. Это происходит, прежде всего, стараниями американцев и их сателлитов. Например, Британии», – заявил эксперт.
По словам Юрия Кота, видимо, после окончания Второй мировой войны прошло так много времени, что многое успело забыться. Однако, всем необходимо понимать, что попытка кого-то взять на себя функцию главного руководителя мировыми процессами немедленно приводит к перекосам.
Организация Объединенных Наций изначально задумывалась как место, в котором, сменяя друг друга, руководят первые среди равных. Но большой вред этой затее наносит тот факт, что штаб-квартира ООН расположена в Америке. Ведь именно американцы с британцами не в состоянии выполнять роль международного института, отвечающего за международный арбитраж, за договороспособность конфликтующих сторон, их успокоение и умиротворение.
«Американцы, как представители англосаксонской цивилизации действуют по принципу — разделяй и властвуй. То есть, вместо того, чтобы утихомирить и примирить стороны, они наоборот создают очаги вражды. Огромное количество войн они развязали за время существования ООН, – подчеркнул политолог. – Собственно, это в результате и сгубило в свое время Лигу Наций, что привело ко Второй Мировой войне»
Сегодня же подобная деятельность может сгубить ООН и ввергнуть мир в Третью мировую войну. И скорее всего так и произойдет, если не угомонить американцев и англосаксов в целом, предупреждает Кот. Ведь англосаксы движимы совершенно гипертрофированным чувством превосходства, сходным к нацистскому или даже фашистскому, объясняет эксперт.
Поэтому лучшим решением было бы перенести штаб-квартиру ООН из Соединенных Штатов в любую другую страну мира, лучше всего – в Россию.
«Россия за свою тысячелетнюю историю, в отличие от американских выскочек, которым даже 300 лет нет, не единожды проявляла свое миролюбие и максимальную заинтересованность в отсутствии вражды между народами. Поэтому думаю, что это было бы вполне разумно, – рассуждает политолог. – Как сегодня мир задумался о том, что пора отказываться от доллара, который американцы начали использовать, как некий рычаг давления на неугодные им страны и народы, также сегодня надо поднимать вопрос о перенесении штаб-квартиры ООН из Америки, например, в Россию».
Потому что, подчеркивает эксперт, нельзя, чтобы самая главная в мире организация, отвечающая за умиротворение, располагалась в стране, ответственной за разжигание самого большого количество войн на планете за последние столетия.
А тем временем американцы продолжают злоупотреблять тем, что штаб-квартира ООН расположена на их территории. Так, например, они не хотели выдавать американскую визу российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову, которому предстояло председательствовать на Совете Безопасности ООН. А российским журналистам, которые должны были сопровождать Лаврова, США визу так и не выдали, грубым образом нарушив Устав ООН.
«Американцам все нипочем, им кажется, что они могут себя так вести. Хочу отметить, что им правда кажется, потому что любые последствия подобных шагов будут, – добавил Кот. – Хочется напомнить этим самовлюбленным дурачкам, какие последствия в результате произошли в мире после инцидента с Косово. Уже тогда было понятно, что открывается "Ящик Пандоры", закрыть который, будет практически невозможно».
В мире, напомнил политолог, есть множество регионов, находящихся во взрывоопасном состоянии из-за внутреннего раскола. И косовский инцидент американцы решили «залить» бомбами, хотя их уже тогда предупреждали о том, чем грозит подобный шаг.
Но США уверяли, что им можно действовать таким образом.
«В результате мы помним речь Владимира Владимировича [Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году] , где он задал очень правильный вопрос всем этим западным бонзам — вы хоть понимаете, что вы натворили? – напомнил политолог. – А они до сих пор не поняли, и продолжают в этом направлении действовать, и толкать планету к мировой катастрофе. Причем к катастрофе, в которой выживших не будет. Это надо понимать».
Если американцы доведут задуманное до конца и все-таки вынудят Россию нажать ядерную кнопку, в ядерной войне не выживет никто, предупреждает Юрий Кот.
Российского ядерного потенциала хватит на то, чтобы уничтожить человечество несколько раз, а ведь и у других стран есть ядерные вооружения, и в случае начала Третьей мировой войны их рука тоже потянется к красной кнопке. И на этом все для нашего мира закончится, предостерегает политолог.