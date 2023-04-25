Личный окулист Навального Васильева пожаловалась на домогательства со стороны блогера

Личный окулист осужденного блогера Алексея Навального✱ (включен в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности) Анастасия Васильева пожаловалась на домогательства со стороны своего начальника во время работы с ним.
В эфире YouTube-канала «Эмпатия Манучи» глава признанного в РФ НКО-иноагентом «Альянса врачей»✱✱ заявила, что Навальный старался заработать для себя политические очки. Ради этого он использовал простых людей и создавал для них угрозы.
Васильева добавила, что в какой-то момент Навальный стал оказывать ей навязчивые знаки внимания. После этого блогер стал вести себя сильно настойчиво.
«Вот знаете, есть такие мужчины, которым надо «вынь да положь». Вот Алексей, к сожалению, такой человек, не терпящий возражений», — сказала Васильева.
Ранее сообщалось, что Навального приговорили к девяти годам колонии строгого режима.
- ✱ - физлицо, внесенное в список террористов и экстремистов в России
- ✱✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами