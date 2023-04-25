CISM не стал вводить санкции в отношении российских и белорусских спортсменов

Вице-президент совета Йиджанг Ван обратил внимание на то, что представители российской и белорусской сторон не нарушили основных положений конституции CISM.Также Ван отметил, что организация соблюдает независимость в принятии решений и не решает политические вопросы, поэтому сотрудники CISM продолжат придерживаться «своих правил и внутренней политики», сообщает ТАСС.