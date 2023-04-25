CISM не стал вводить санкции в отношении российских и белорусских спортсменов

Международный совет военного спорта (CISM) принял решение не применять к российским и белорусским спортсменам санкционные ограничения. В организации подчеркнули свою независимость.
Вице-президент совета Йиджанг Ван обратил внимание на то, что представители российской и белорусской сторон не нарушили основных положений конституции CISM.Также Ван отметил, что организация соблюдает независимость в принятии решений и не решает политические вопросы, поэтому сотрудники CISM продолжат придерживаться «своих правил и внутренней политики», сообщает ТАСС.
Отметим, что в данное время CISM является единственной международной организацией в мире, которая не стала следовать рекомендациям МОК в вопросе участия российских и белорусских спортсменов в международных турнирах. .