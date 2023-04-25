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Песков заявил о непростой работе российской делегации в Совбезе ООН

Политика
Песков заявил о непростой работе российской делегации в Совбезе ООН

Российские делегаты продолжают отстаивать позицию государства в Совбезе ООН. С таким сообщением выступил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России прокомментировал деятельность российских дипломатов в Совбезе ООН. Песков заявил о непростой работе делегации.

«Это очень важно. И эта работа, конечно, будет продолжаться», — рассказал Песков журналистам.

Ранее стало известно, что западные дипломаты выступили с антироссийскими заявлениями на заседании Совбеза ООН. Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что США и Европа поддерживают нацистский режим на Украине.

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