Песков: обстоятельства пока складываются не пользу продления зерновой сделки

Комментируя возможное завершение продуктового соглашения, Песков отметил, что выпадение украинского и российского зерна на мировом рынке не спровоцирует глобальный продовольственный кризис. Их отсутствие может стать одним из факторов, но не решающим, пояснил он. По его словам, генезис другой, о чем неоднократно говорила российская сторона.