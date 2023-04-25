Песков: обстоятельства пока складываются не пользу продления зерновой сделки

Зерновая сделка пока не выполнена и не приобрела пакетный характер. Эти обстоятельства говорят не в пользу продления указанной инициативы, следует из заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Представитель Кремля напомнил, что условия зерновой сделки, касающиеся Москвы, до сих пор не реализованы. Однако Россия продолжает следить за развитием этой ситуации.
Комментируя возможное завершение продуктового соглашения, Песков отметил, что выпадение украинского и российского зерна на мировом рынке не спровоцирует глобальный продовольственный кризис. Их отсутствие может стать одним из факторов, но не решающим, пояснил он. По его словам, генезис другой, о чем неоднократно говорила российская сторона.