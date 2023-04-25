The Washington Post: Лавров жестко ответил на антироссийские нападки западных дипломатов

Глава МИД России Сергей Лавров напомнил западным дипломатам, что Европа и США поддерживают нацистский режим в Киеве. Об этом сообщили в издании The Washington Post.
Представители США и Европы в ООН возмутились председательством Лаврова на заседании Совбеза. По словам журналистов, руководитель внешнеполитического ведомства жестко ответил на антироссийские нападки западных дипломатов. Мир приблизился к опасной черте именно из-за политики Европы и США, говорится в выступлении Лаврова. Материал приводится на сайте «ПолитРоссии».
«Он обвинил Соединенные Штаты и их союзников в “отказе от дипломатии” и повторил гнев Китая по поводу воспринимаемой Соединенными Штатами геополитики “блок против блока”», – добавили журналисты.
Ранее Лавров прибыл в Нью-Йорк на заседание Совбеза ООН. Вместе с министром в поездку должны были отправиться и российские журналисты. Однако они не получили американские визы для работы на мероприятии. Представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала ответить Соединенным Штатам на такое поведение, рассказали на телеканале «360».