The Washington Post: Лавров жестко ответил на антироссийские нападки западных дипломатов

Ранее Лавров прибыл в Нью-Йорк на заседание Совбеза ООН. Вместе с министром в поездку должны были отправиться и российские журналисты. Однако они не получили американские визы для работы на мероприятии. Представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала ответить Соединенным Штатам на такое поведение, рассказали на телеканале «360».