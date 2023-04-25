Литовкин: размещение США ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе рискует привести к эскалации

Риск эскалации возможен в случае размещения со стороны США ракет на территории Азиатско-Тихоокеанского региона. Таким мнением поделился военный обозреватель Виктор Литовкин.
Эксперт напомнил, что американским властям был предложен мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе или в регионах, близким к границам РФ или США. Однако пока никакого официально ответа не последовало.
«Но если они начнут размещать, то и мы, безусловно, начнем размещать такие ракеты. Эскалация будет, если мы разместим ракеты, и американцы разместят», — заявил эксперт.
Литовкин добавил, что Москва неоднократно предъявляла протест Вашингтону за размещение в Европе пусковых стаканов для ракет различной дальности, в том числе модели «Томагавк». Однако они этот факт отрицают.