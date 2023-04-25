Рекордное число украинцев и белорусов получили гражданство Польши за год

Польша в прошлом году выдала рекордное количество паспортов выходцам из Белоруссии и с Украины.
Гражданство получили почти 10 тыс. человек. Из них 5200 — выходцы с Украины, а 2985 — приезжие из Белоруссии, отмечает польская газета Rzeczpospolita. Союз украинцев в Польше полагает, что в этом году такой тренд сохранится.
«Годом ранее польское гражданство получили 7,5 тысячи человек, в 2020 году — 7 тысяч, в 2019 — 6,6 тысячи, в 2018 — 5,1 тысячи», — говорится в материале местного издания.
Меньше всего проблем с получением польского гражданства возникает у обладателей карты поляка. Этот документ выдают тем, кто может подтвердить наличие корней в стране. При наличии карты поляка получить гражданство можно уже спустя год.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил об охватившем Польшу приступе русофобии. Представители этой страны ненавидят Россию, добавил он, отмечает телеканал «360».