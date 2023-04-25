Слова Лаврова на заседании Совбеза ООН не на шутку испугали украинцев

Украинцев шокировало председательство министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Совете Безопасности ООН. Многие пользователи Сети поделились своими переживаниями о судьбе Киева после слов дипломата.
В рамках заседания Совбеза организации Лавров заявил, что украинский вопрос нельзя рассматривать в отрыве от геополитического контекста. Дипломат подчеркнул, что западному меньшинству никто не давал права говорить от лица всего человечества.
Эти слова не на шутку напугали украинцев. Пользователи Сети оставили множество комментариев после выступления Лаврова.
«И что теперь? Украину подводят к обману? Значит, правда, что Украину решено ликвидировать?» — выразила опасение украинка Людмила К.
Юзер по имени Дмитрий отметил, что Лавров на заседании Совбеза ООН говорил о мировом порядке и гегемонии США, а остальные делегаты просто развесили уши, как ослы, и слушали, изредка кивая головой.
«Театр кривых зеркал», — заключили пользователи украинского сегмента интернета.
Ранее сообщалось, что Лавров после заседания в ООН сделал комплимент журналистке вместо ответа на вопрос о зерновой сделке.