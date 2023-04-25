«Назревает финансовый скандал». Матвийчук поведал о возникшей в США проблеме из-за Украины

Нынешняя американская администрация может оказаться отстранена от власти в результате назревающего в США мощного финансового скандала. И чтобы этого не допустить Вашингтон «теребит» Украину, требуя начать наконец отрабатывать вложенные в нее деньги и перейти в контрнаступление.
Такое мнение в беседе с телеканалом «Царьград» высказал военный эксперт, полковник в отставке и главный редактор издания ANNA NEWS Анатолий Матвийчук.
Западная пресса, по словам эксперта, не перестает подогревать интерес своей аудитории к анонсированному ранее весеннему наступлению ВСУ, однако долгожданного «контрнаступа», которого так хотят США и их союзники, может не произойти.
Ведь у Украины, несмотря на всю оказанную ей военную помощь, не хватит для этого наступления ни сил, ни ресурсов. А планы данной военной операции являются самоубийственными, так предполагают серьезные потери личного состава.
Но, возможно, украинцы предпримут хаотичные попытки наступления, которые будут выражаться в несистематических атаках. Так, например, попытка наступления украинцев может быть предпринята в направлении Купянска со стороны Запорожья, предположил Матвийчук.
Но в любом случае все нынешние разговоры об украинском контрнаступлении являются в первую очередь пропагандой. У заморских кураторов Киева есть свой интерес их подогревать, так как в Соединенных Штатах назревает громкий финансовый скандал, и власти США хотят предъявить обществу хоть какие-то результаты своей работы.
В США заканчиваются средства, и чтобы восполнить недостаток денег властям придется вновь допечатывать ничем необеспеченные доллары. Однако эта мера не поможет Вашингтону разобраться такими насущными проблемами, как ситуация на Украине и тайваньский вопрос.
И Белому дому необходимо срочно решать, как действовать дальше.
«Поэтому администрация [президента США Джо] Байдена теребит [украинского президента Владимира] Зеленского: "давайте, дайте какой-нибудь результат, чтобы мы могли отчитаться". Если они не смогут отчитаться за проделанную работу, я думаю, эта власть будет свергнута, и для Украины это будет означать конец», – добавил Матвийчук.
Напомним, ранее американский военный аналитик, ветеран разведки Скотт Риттер заявил, что из-за нехватки бронетехники ВСУ смогут перейти в наступление не раньше июля. Но российская сторона не будет дожидаться, пока украинская армия накопит силы для «контрнаступа». ВС РФ могут воспользоваться отсрочкой украинского наступления, чтобы разгромить уже подготовленные к атаке подразделения ВСУ, считает Риттер.