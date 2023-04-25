«Назревает финансовый скандал». Матвийчук поведал о возникшей в США проблеме из-за Украины

Но в любом случае все нынешние разговоры об украинском контрнаступлении являются в первую очередь пропагандой. У заморских кураторов Киева есть свой интерес их подогревать, так как в Соединенных Штатах назревает громкий финансовый скандал, и власти США хотят предъявить обществу хоть какие-то результаты своей работы.