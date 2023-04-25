Врач Морозова заявила, что антипрививочники могут стать причиной новых вспышек заболеваний

Доводы антипрививочников являются крайне опасными для общества, считает врач-педиатр, кандидат медицинских наук Екатерина Морозова.
Российские медицинские учреждения оказывают услуги по иммунизации населения, призванные предотвратить вспышки инфекционных заболеваний. Однако антипрививочники выступают против этого и призывают отказаться от прививок. Из-за таких доводов у людей формируется недоверие к вакцинации, пишет РИАМО.
По словам Морозовой, Всемирная организация здравоохранения включает движение антипрививочников в список глобальных угроз для здоровья людей. ВОЗ считает, что отказ от вакцинации может стать причиной новых вспышек заболеваний. При этом научных доказательств доводы антипрививочников не имеют.