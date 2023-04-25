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Врач Морозова заявила, что антипрививочники могут стать причиной новых вспышек заболеваний

Общество
Врач Морозова заявила, что антипрививочники могут стать причиной новых вспышек заболеваний

Доводы антипрививочников являются крайне опасными для общества, считает врач-педиатр, кандидат медицинских наук Екатерина Морозова.

Российские медицинские учреждения оказывают услуги по иммунизации населения, призванные предотвратить вспышки инфекционных заболеваний. Однако антипрививочники выступают против этого и призывают отказаться от прививок. Из-за таких доводов у людей формируется недоверие к вакцинации, пишет РИАМО.

По словам Морозовой, Всемирная организация здравоохранения включает движение антипрививочников в список глобальных угроз для здоровья людей. ВОЗ считает, что отказ от вакцинации может стать причиной новых вспышек заболеваний. При этом научных доказательств доводы антипрививочников не имеют.

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