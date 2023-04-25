Украинские мигранты отправляют на родину заработанные в Польше деньги в обход местных банков

Летом прошлого года украинские СМИ опубликовали результаты опроса среди работающих мигрантов, согласно которому 74,5% из них отправляют часть зарплаты на родину. В настоящий момент на Украине работают около 30 платформ, через которые можно свободно переводить средства из-за рубежа.