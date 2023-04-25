Президент Украины Владимир Зеленский использует ситуацию вокруг возможного наступления для вовлечения НАТО в конфликт. Такое мнение выразил подполковник Вооруженных сил США Тони Шаффер.
По его словам, украинский лидер пытается получить большую поддержку со стороны Запада для достижения собственных целей. Зеленский надеется на расширение конфликта, а также вмешательство НАТО.
«Именно на это рассчитывают украинцы – на прямое участие НАТО в продолжении войны», – уверен подполковник.
Американский офицер добавил, что Киев придерживается тактики «беспомощной барышни». Украина постоянно сообщает о нехватке вооружения.
Ранее британский военный эксперт Шон Белл заявил, что Владимиру Зеленскому придется смириться с утратой территорий. По его словам, Украина окажется в уязвимом положении в случае контрнаступления.