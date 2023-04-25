NYT: Киев не сможет рассчитывать на прежние объемы военной помощи от Запада после наступления ВСУ

После планируемого контрнаступления ВСУ страны НАТО уже не смогут предоставить Украине такой же объем военной помощи из-за истощения собственных арсеналов. К такому выводу пришли эксперты американского издания New York Times.
Отмечается, что сегодня страны Запада озабочены восполнением своих запасов боеприпасов, после поставок оружия на Украину, поэтому Киеву не стоит рассчитывать на прежние объемы военной помощи.
По информации издания, американские и европейские чиновники скептически оценивают перспективы контрнаступления ВСУ, отмечая, что украинские войска понесли значительные потери и продолжают испытывать дефицит боеприпасов.