Вьетнам решил отказаться от российского оружия в пользу чешского

Более того, Чехия и раньше позиционировала себя как главного поставщика европейского оружия во Вьетнам. По данным Стокгольмского аналитического центра SIPRI, в 2021-м году Ханой заказывал у Праги 12 боевых самолетов L-39NG, поставки которого запланированы на вторую половину текущего года, а также рассматривает возможность приобрести грузовые летательные аппараты L-410 NG.