Вьетнам решил отказаться от российского оружия в пользу чешского

Вьетнамские власти намерены заменить российское вооружение поставками из Чехии. Как сообщили Reuters, Ханой намерен получить от Праги самолеты, радары, стрелковое оружие, а также услуги по модернизации уже имеющейся боевой техники.
Как выяснилось, предварительные договоренности о «диверсификации вьетнамского арсенала» были достигнуты во время трехдневного визита премьер-министра Чехии Петра Фиалы в Ханой. Там чешский политик сумел договориться о сделке со своим вьетнамским коллегой Фам Минь Тином.
По мнению обозревателей, решающим аргументом для вьетнамских властей стала возможность модернизировать российские виды вооружений — до 80% местного арсенала поступает из РФ.
Более того, Чехия и раньше позиционировала себя как главного поставщика европейского оружия во Вьетнам. По данным Стокгольмского аналитического центра SIPRI, в 2021-м году Ханой заказывал у Праги 12 боевых самолетов L-39NG, поставки которого запланированы на вторую половину текущего года, а также рассматривает возможность приобрести грузовые летательные аппараты L-410 NG.
Однако соглашение между странами может оказаться не хитрой сделкой, а всего лишь актом отчаяния. Ранее чешские власти были вынуждены обратиться к гражданам с просьбой покупать продукты в соседних странах. Неконтролируемый рост цен на продукты питания оказался губительным для экономики, а самому государству даже спрогнозировали финансовый крах.