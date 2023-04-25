Президент России Владимир Путин представляет собой одного из величайших людей столетия. С таким заявлением выступил экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.
По его словам, российский лидер говорит истину и занимает верную историческую сторону. Бывший американский военный подчеркнул, что РФ оказалась на текущем мировом уровне вследствие действий Путина.
«Когда люди будут оценивать историю этого века, одно имя будет возвышаться над всеми, и это имя — Владимир Путин. Он один из величайших людей этого столетия», — дал емкую характеристику Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.
Ранее стало известно, что глава России имеет фантастическую работоспособность. На это указал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, Путин способен работать целыми сутками.