Медведев: Россия может ответить на беспредел с арестом имущества по принципу «око за око»

Изъятие Западом российских активов — это беспредел. И у России не дрогнет рука ответить на арест имущества по принципу «око за око», заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе своего выступления на просветительском марафоне «Знание».
По словам политика, если рассматривать конфискацию имущества российских компаний и граждан западными странами, то такие действия, безусловно, являются незаконным актом, а по сути, хищением. Под это невозможно подвести никакую юридическую базу, пояснил Медведев, отвечая на вопрос о том, как он оценивает ситуацию с заморозкой частных и государственных российских активов, а также изъятием имущества россиян.
Зампред Совбеза отметил, что так называемые западные демократии «всегда отталкивались от тезиса священной и неприкосновенной частной собственности», но сейчас своими санкциями они просто растоптали эту доктрину.