Медведев: Россия может ответить на беспредел с арестом имущества по принципу «око за око»

По словам политика, если рассматривать конфискацию имущества российских компаний и граждан западными странами, то такие действия, безусловно, являются незаконным актом, а по сути, хищением. Под это невозможно подвести никакую юридическую базу, пояснил Медведев, отвечая на вопрос о том, как он оценивает ситуацию с заморозкой частных и государственных российских активов, а также изъятием имущества россиян.