Медведев указал на попытки США разделить Россию на отдельные страны

Соединенные Штаты хотят поделить Россию на отдельные страны. Такое мнение выразил заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Политик принял участие в марафоне «Знание». По его словам, Вашингтон желает поделить Россию на Соединенные Штаты Сибири и другие отдельные страны. Кроме того, американцы хотят взять под контроль указанные территории.
Ранее Дмитрий Медведев высказался о внутренней обстановке в США. По его словам, американский предприниматель Илон Маск может одержать победу на президентских выборах.