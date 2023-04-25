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Медведев указал на попытки США разделить Россию на отдельные страны

Политика
Медведев указал на попытки США разделить Россию на отдельные страны

Соединенные Штаты хотят поделить Россию на отдельные страны. Такое мнение выразил заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Политик принял участие в марафоне «Знание». По его словам, Вашингтон желает поделить Россию на Соединенные Штаты Сибири и другие отдельные страны. Кроме того, американцы хотят взять под контроль указанные территории.

Ранее Дмитрий Медведев высказался о внутренней обстановке в США. По его словам, американский предприниматель Илон Маск может одержать победу на президентских выборах.

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