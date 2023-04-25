МИД: Россия выразила протест послу Молдавии из-за недружественных шагов

Россия выразила послу Молдавии Лилиану Дарию решительный протест. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел страны.
Согласно полученной информации, Москва приняла такое решение из-за недружественных шагов со стороны Кишинева. Некоторым гражданам Молдавии будет закрыт въезд из-за антироссийских высказываний. Также министерство объявило персоной нон грата сотрудника иностранного посольства. Соответствующую ноту передали Дарию.
Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что власти республики придерживаются западного курса. Однако жители страны не согласны с позицией Кишинева.