Россияне старше 80 лет получат увеличенные пенсионные выплаты с 1 мая

При этом есть изменения, о которых Социальному фонду неизвестно, поэтому человек может получить доплаты только после обращения. Например, людям старше 80 лет и инвалидам первой группы могут назначить компенсационную выплату в 1,2 тысячи рублей, если найдется тот, кто согласится за ними ухаживать.