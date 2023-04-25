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Россияне старше 80 лет получат увеличенные пенсионные выплаты с 1 мая

Экономика
Россияне старше 80 лет получат увеличенные пенсионные выплаты с 1 мая

Россияне старше 80 лет могут рассчитывать на увеличение пенсионных выплат с 1 мая. Размер доплаты в текущем году составляет 7,5 тысячи рублей, указала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Индексация выплат также пройдет для пенсионеров, которые уволились с работы с начала 2023 года. Эти выплаты будут доступны в автоматическом порядке, цитирует эксперта агентство «Прайм».

При этом есть изменения, о которых Социальному фонду неизвестно, поэтому человек может получить доплаты только после обращения. Например, людям старше 80 лет и инвалидам первой группы могут назначить компенсационную выплату в 1,2 тысячи рублей, если найдется тот, кто согласится за ними ухаживать.

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