Польша, Венгрия и Румыния не первый год мечтают установить контроль над западными территориями Украины. Об этом заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.
Политик выступил перед участниками марафона «Знание». В своей речи Медведев сделал выбор между «тихим разделом» Украины и мировым конфликтом. По его словам, первый вариант пердпочтительнее.
«Лучше такой тихий раздел, чем Украина в НАТО или мировая война», — озвучил замглавы Совбеза РФ.
Ранее Медведев предупредил об опасности Польши для России. Варшава хочет не просто установить контроль над украинскими землями, но и взять у Москвы геополитический реванш.