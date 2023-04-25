Врачи помогают Костомарову восстановить легкие и подвижность в конечностях

После стабилизации состояния фигуриста Романа Костомарова, врачи приступили к восстановлению легких. Со спортсменом также начали работать реабилитологи.
Специалисты работают над восстановление подвижности в конечностях после длительного обездвиживания, сообщает Пятый канал со ссылкой на свой источник. Без этих процедур обойтись невозможно, поскольку спортсмен был прикован к больничной койке с начала года.
Фигуриста Романа Костомарова госпитализировали 10 января с пневмонией. Вскоре его состояние значительно ухудшилось, спортсмена подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В процессе лечения у Костомарова развился сепсис. Из-за заражения крови медикам пришлось провести несколько операций по ампутации конечностей, пишет канал «360».