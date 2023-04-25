Захарова одной фразой осадила постпреда США за «пиар-акцию» на заседании СБ ООН

Заседание Совета Безопасности ООН, состоявшееся накануне под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова, стало «хрестоматийным», поскольку четко показало, на какие группы стран делится сегодняшнее международное сообщество. Об этом в эфире «Соловьев LIVE» заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
По словам дипломата, заседание СБ ООН было посвящено многосторонности, а также тем инструментам и основам, на которой она должна строиться. Однако в ходе дискуссии стало понятно, что далеко не все государства готовы прилагать усилия для установления многополярности.
Есть группа стран, которая обсуждает реальные проблемы и пытается найти ответы на вопросы, как будет выстроен новый мировой порядок и какие «узловые моменты» сейчас требуют решения в интересах «всего человечества», обратила внимание официальный представитель МИД РФ.
«И вторая группа стран, которая использует любой шанс для проведения коротких, неважно дешевых и неважно смешных пиар-акций, чтобы в очередной раз вне зависимости от повестки и контекста продемонстрировать любимое — вот этот международный хайп. США, Великобритания и иже с ними — что они несли?» — возмутилась Захарова.
Так, к примеру, постпред США в ходе своего выступления начала зачитывать первую главу Устава ООН. Российский дипломат назвала похвальным то, что у американской делегации, наконец, «дошли руки» до этого документа, но с него «вообще-то надо было начинать», когда Вашингтон планировал вторжение в Ирак или пытался насадить Ближнему Востоку и северу Африки «арабскую весну» через цветные революции.
«Где был этот устав ООН? — задалась вопросом Захарова. — Американский постпред заявила, что привела в зал родственников [гражданина США, осужденного в РФ за шпионаж — прим. ред.] Пола Уилана и призвала посмотреть им в глаза. Я сидела в этом же зале и подумала, а если бы американская сторона все-таки нашла в себе силы и выдавала визы всем тем, кто представлял нашу страну и тоже хотел бы взглянуть им в глаза».
В этом контексте Захарова подчеркнула, что Москва не оставит без ответа отказ США выдать российским журналистам визы для участия в мероприятиях ООН. По ее словам, эта тема будет звучать на заседаниях всемирной организации.