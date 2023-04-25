Захарова одной фразой осадила постпреда США за «пиар-акцию» на заседании СБ ООН

Так, к примеру, постпред США в ходе своего выступления начала зачитывать первую главу Устава ООН. Российский дипломат назвала похвальным то, что у американской делегации, наконец, «дошли руки» до этого документа, но с него «вообще-то надо было начинать», когда Вашингтон планировал вторжение в Ирак или пытался насадить Ближнему Востоку и северу Африки «арабскую весну» через цветные революции.