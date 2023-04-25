«Хуанцю шибао»: борьба с Россией и Китаем стала стратегической ошибкой США

Американские власти, подорвав значимое стратегическое табу, действуют вопреки здравому смыслу. Речь идет об одновременной борьбе с официальными Москвой и Пекином. По мнению автора, так Вашингтон подошел к «самому опасному сценарию» для своей гегемонии.