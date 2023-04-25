«Хуанцю шибао»: борьба с Россией и Китаем стала стратегической ошибкой США

Руководство США допустило стратегическую ошибку, начав противостоять России и КНР. На это указал обозреватель «Хуаньцю шибао» Цзинь Цаньжун.
Американские власти, подорвав значимое стратегическое табу, действуют вопреки здравому смыслу. Речь идет об одновременной борьбе с официальными Москвой и Пекином. По мнению автора, так Вашингтон подошел к «самому опасному сценарию» для своей гегемонии.
«Внутренние споры относительно такого рода «двойного сдерживания» в Соединенных Штатах нарастают, но еще неизвестно, заставит ли это Вашингтон вовремя скорректировать свою стратегию...» — резюмировал Цаньжун.
Ранее Китай заверил, что будет и дальше развивать сотрудничество с РФ в мировых интересах. С таким заявлением выступил китайский министр обороны Ли Шанфу, передает телеканал «360».