Адмирал Комоедов объяснил, как подлодкам ТОФ удалось незаметно покинуть Японское море

Российские подводные лодки проекта 636 «Варшавянка», которые провели учения в Японском море по поиску и уничтожению субмарины условного противника, отличаются высокой эффективностью и бесшумностью, отметил в беседе с «Политикой Сегодня» бывший командующий Черноморским флотом ВМФ РФ адмирал Владимир Комоедов.
Как ранее сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ), в ходе маневров одна из подлодок обнаружила предполагаемого противника и атаковала цель учебной торпедой, после чего скрытно покинула район. Действия «Варшавянок» координировал корвет ТОФ «Громкий», учения прошли в плановом порядке, уточнили РИА Новости.
«Варшавянки — очень удачные и эффективные подводные лодки. <…> Шумность этих подводных лодок сравнивается с естественным шумом моря, океана, поэтому обнаружить ее очень сложно», — подчеркнул Комоедов.
Адмирал полагает, что эффективная борьба с потенциальным противником под водой должна вестись именно подводными лодками, а не надводными силами. С этой точки зрения у субмарин преимуществ «в десятки раз» больше, чем у обычных кораблей.
Учитывая, что подлодки в основном «не видят», а «слышат», в первую очередь важен уровень беззвучности. Технические характеристики «Варшавянок» обеспечивают оптимальную акустическую скрытность и позволяют находить цели на больших расстояниях, обратил внимание собеседник «ПС».
«Ее очень сложно обнаружить, она довольно далеко "слышит", поэтому может на больших дальностях совместно со средствами авиации отслеживать подводные лодки, которые находятся на боевой службе, боевом патрулировании, как атомные, так и дизельные. И скорости совершенно другие, хоть и автономность немного меньше чем у атомных, но бесшумность способствует эффективному применению», — заключил адмирал.
20 апреля в РФ завершилась проверка боеготовности ТОФ. В маневрах приняли участие более 25 тысяч военнослужащих, около 90 самолетов и вертолетов, 167 кораблей, 12 из них — подводные лодки. После учений был уволен командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц, его место занял командующий Балтфлотом адмирал Владимир Лиина.