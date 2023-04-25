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МИД заявил о готовности РФ защищаться всеми доступными средствами при возникновении угрозы

Политика
МИД заявил о готовности РФ защищаться всеми доступными средствами при возникновении угрозы

Москва намерена защищаться всеми доступными средствами в случае возникновения неминуемой агрессии, заявил руководитель департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

В разговоре с изданием ТАСС он отметил, что российская сторона изначально будет стараться урегулировать конфликты мирными способами, при помощи переговоров и дипломатии.

«Однако если невоенные средства исчерпаны и агрессия против нас неминуема, то мы оставляем за собой право обеспечивать национальную безопасность всеми имеющимися средствами», — подчеркнул Ермаков.

Ранее сообщалось, что МИД заявил о попытках агрессивных действий против российских дипломатов на Западе, передает телеканал «360».

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