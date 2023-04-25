МИД заявил о готовности РФ защищаться всеми доступными средствами при возникновении угрозы

Москва намерена защищаться всеми доступными средствами в случае возникновения неминуемой агрессии, заявил руководитель департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
В разговоре с изданием ТАСС он отметил, что российская сторона изначально будет стараться урегулировать конфликты мирными способами, при помощи переговоров и дипломатии.
«Однако если невоенные средства исчерпаны и агрессия против нас неминуема, то мы оставляем за собой право обеспечивать национальную безопасность всеми имеющимися средствами», — подчеркнул Ермаков.
Ранее сообщалось, что МИД заявил о попытках агрессивных действий против российских дипломатов на Западе, передает телеканал «360».