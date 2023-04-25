МИД РФ вызвал посла Молдавии из-за высылки российского дипломата

Ранее Кишинев принял решение объявить российского посла персоной нон грата. Как рассказали в посольстве РФ, власти Молдавии не объяснили причину своих действий. До этого глава Татарстана Рустам Минниханов не смог попасть на территорию республики, чтобы принять участие в конгрессе «Дружбы народов». Ему отказали во въезде в Молдавию 17 апреля.