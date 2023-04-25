Баширов намекнул, что Карлсона уволили с Fox News после слов о больших потерях ВСУ

Российский политолог Марат Баширов в своем Telegram-канале обратил внимание, что известного телеведущего американского канала Fox News Такера Карлсона уволили после выпуска, в котором говорилось о боевых потерях ВСУ.
Эксперт напомнил, что перед увольнением в гостях у Карлсона был Роберт Кеннеди-младший — племянник 35-го президента США и юрист, — который упоминал внушительные потери украинской армии на фронтах спецоперации.
«Кеннеди <…> в программе "Tucker Carlson Tonight": Об этом никто не говорит. Погибло 14 000 мирных жителей Украины, но еще и 300 000 военнослужащих ВСУ. Русские убивают украинцев в соотношении 7 к 1 или 8 к 1. То, что нам говорят об этой войне, просто неправда. Сразу после этого ведущего Такера уволили с канала FOX TV», — написал Баширов в своем Telegram-канале.
Ранее политолог назвал проявлением слабости возможный демарш США во время речи Лаврова в ООН. Соединенные Штаты и их союзники могла бойкотировать выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН, объяснил Марат Баширов, но поскольку Москва пользуется большим уважением в мире, речь министра ждали с нетерпением.