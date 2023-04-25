Баширов намекнул, что Карлсона уволили с Fox News после слов о больших потерях ВСУ

Ранее политолог назвал проявлением слабости возможный демарш США во время речи Лаврова в ООН. Соединенные Штаты и их союзники могла бойкотировать выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН, объяснил Марат Баширов, но поскольку Москва пользуется большим уважением в мире, речь министра ждали с нетерпением.