Ставропольский суд приговорил многодетного отца-контрактника к 5,5 года колонии

В дальнейшем выяснилось, что мужчина сначала уехал в Рязань, а затем в Ставрополь, где у семьи была квартира. Виновник вместо несения службы занялся частным извозом. Его задержали в Невинномысске. Фигурант получил 5,5 года заключения.