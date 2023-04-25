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Ставропольский суд приговорил многодетного отца-контрактника к 5,5 года колонии

Происшествия
Ставропольский суд приговорил многодетного отца-контрактника к 5,5 года колонии

Контрактник, отец троих детей, предстал перед Ставропольским гарнизонным судом. Мужчину признали виновным по статье о самовольном оставлении места службы, сообщила газета «Коммерсант».

В сентябре прошлого года фигурант попросил командование разрешить ему покинуть часть в Североморске на несколько часов. Больше контрактник на службе не появлялся.

В дальнейшем выяснилось, что мужчина сначала уехал в Рязань, а затем в Ставрополь, где у семьи была квартира. Виновник вместо несения службы занялся частным извозом. Его задержали в Невинномысске. Фигурант получил 5,5 года заключения.

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