Лидер Чехии Павел: затягивание конфликта на Украине выгодно для Китая

Власти Китая каждый день извлекают уроки из украинского конфликта. Такое заявление сделал президент Чехии Петр Павел.
Лидер республики призвал не доверять посредническим усилиям Китая урегулировать украинский кризис. По словам главы государства, затягивание конфликта выгодно для Пекина.
«Я считаю, что в интересах Китая сохранить статус-кво, потому что это может подтолкнуть Россию к ряду уступок... Для Китая также хорошо, что Запад, вероятно, становится немного слабее, поддерживая Украину», — рассказал Павел журналистам Politico.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал опасной ситуацию на мировой арене. США и их сторонники отказываются от дипломатии, процитировали министра на телеканале «360».