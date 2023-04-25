Евросоюз и Япония назвали невыполнимой идею полного запрета на экспорт товаров в Россию

Власти Евросоюза и Японии не подержали идею Соединенных Штатов о введении полного запрета на поставки товаров в Россию, сообщает издание Financial Times.
Вашингтон выступил за остановка экспорта любой продукции на фоне того, что Россия продолжает импортировать западные технологии в обход всех введенных против нее санкций. Однако союзники американцев по «Большой семерке» (G7) назвали такую идею «невыполнимой».
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее прокомментировал инициативу Соединенных Штатов. Он обратил внимание, что Москва в случае реализации таких планов ответит прекращением импорта товаров «по наиболее чувствительным для G7 категориям», а также завершит выполнение зерновой сделки.