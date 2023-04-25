Необходимость облетать Россию обернулась ростом расходов для авиакомпаний Канады

Закрытие российского неба негативно отразилось на канадских авиакомпаниях, которым теперь приходится в среднем тратить больше топлива, сообщает CTV News.
Перевозчики жалеют о том, что РФ закрыла для них возможность использования воздушного пространства в ответ на аналогичные меры против российских компаний. Дело в том, что оптимальный маршрут полетов между Канадой и Юго-Восточной Азией пролегает через часть воздушного пространства РФ.
Увеличилось время полетов и затраты на топливо, а значит, подскочила стоимость и без того дорогих билетов для пассажиров. Так, цена билета Air Canada из Ванкувера в Гонконг с января 2019 увеличилась на 41%, а из Торонто в Дели — на 47%. Таким образом, западные авиакомпании, не летающие над российской территорией, оказываются в невыгодном финансовом положении.