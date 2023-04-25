Необходимость облетать Россию обернулась ростом расходов для авиакомпаний Канады

Увеличилось время полетов и затраты на топливо, а значит, подскочила стоимость и без того дорогих билетов для пассажиров. Так, цена билета Air Canada из Ванкувера в Гонконг с января 2019 увеличилась на 41%, а из Торонто в Дели — на 47%. Таким образом, западные авиакомпании, не летающие над российской территорией, оказываются в невыгодном финансовом положении.