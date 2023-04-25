Лавров сделал комплимент журналистке вместо ответа на вопрос о зерновой сделке

Глава МИД России Сергей Лавров после заседания Совбеза ООН не стал отвечать на вопрос журналистки о состоянии зерновой сделки и просто похвалил ее наряд.
Министр иностранных дел РФ выступал в качестве председателя на заседании Совета Безопасности. После этого дипломат провел переговоры с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
В какой-то момент журналистка издания Reuters поинтересовалась у Лаврова, каково состояние зерновой сделки. Однако ответ дипломата застал ее врасплох, передает телеканал «360».
«Хорошее платье», — сказал министр.
Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН заявил, что украинский вопрос нельзя рассматривать в отрыве от геополитического контекста.