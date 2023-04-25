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Лавров сделал комплимент журналистке вместо ответа на вопрос о зерновой сделке

Политика
Лавров сделал комплимент журналистке вместо ответа на вопрос о зерновой сделке

Глава МИД России Сергей Лавров после заседания Совбеза ООН не стал отвечать на вопрос журналистки о состоянии зерновой сделки и просто похвалил ее наряд.

Министр иностранных дел РФ выступал в качестве председателя на заседании Совета Безопасности. После этого дипломат провел переговоры с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

В какой-то момент журналистка издания Reuters поинтересовалась у Лаврова, каково состояние зерновой сделки. Однако ответ дипломата застал ее врасплох, передает телеканал «360».

«Хорошее платье», — сказал министр.

Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН заявил, что украинский вопрос нельзя рассматривать в отрыве от геополитического контекста.

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