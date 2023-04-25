Маск назвал содержательной статью о подготовке администрации США к провалу украинского наступления

Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на статью издания Politico о том, что администрация президента США Джо Байдена сомневается в успехе украинского контрнаступления и готовится к последствиям его провала.
Материал прокомментировал американский бизнесмен и друг Маска Дэвид Сакс. Он отметили, что еще недавно американское руководство верило в безоговорочную победу, а сейчас внезапно забеспокоилось о провале.
«Содержательная статья», — написал Маск под его постом.
Ранее газета The New York Times сообщила, что Киев подготовит 12 бригад к концу апреля и может начать обещанное наступление в мае.